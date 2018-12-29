  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге управляющая компания предложила жителям самим убирать снег лопатой
Сегодня, 12:12
181
nadiputintseva

В Петербурге управляющая компания предложила жителям самим убирать снег лопатой

0 0

Пользователи социальный сетей не сошлись во мнении.

Жители поселка Металлострой возмущены деятельностью управляющей компании ООО "Гарант-Сервис". Очевидцы  опубликовали фотографию объявления, на котором УК предлагает людям взять лопаты и самим расчищать территории от снега.

Пользователи социальный сетей разделились на два лагеря. Одни считают, что управляющая компания взымает за уборку деньги, а значит должна расчищать снежные завалы самостоятельно. Другие убеждены,  что в сложной ситуации можно и лопатой поработать.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что плохая уборка снега довела 4 жителей Невского района до травм.

Фото: Пикабу

Теги: ооо гарант сервис
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Оставить комментарий