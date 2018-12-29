В Петербурге управляющая компания предложила жителям самим убирать снег лопатой

Пользователи социальный сетей не сошлись во мнении.

Жители поселка Металлострой возмущены деятельностью управляющей компании ООО "Гарант-Сервис". Очевидцы опубликовали фотографию объявления, на котором УК предлагает людям взять лопаты и самим расчищать территории от снега.

Пользователи социальный сетей разделились на два лагеря. Одни считают, что управляющая компания взымает за уборку деньги, а значит должна расчищать снежные завалы самостоятельно. Другие убеждены, что в сложной ситуации можно и лопатой поработать.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что плохая уборка снега довела 4 жителей Невского района до травм.

Фото: Пикабу