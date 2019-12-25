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В Петербурге сожгли полтонны продуктов из Европы
Сегодня, 18:42
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nadezhda_sib

В Петербурге сожгли полтонны продуктов из Европы

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Товары обнаружили на рынке на юго-востоке города.

Сотрудники Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской областям изъяли почти 600 кг мясной, молочной и рыбной продукции. Она продавалась на рынке на юго-востоке Петербурга.

Представители ведомства провели рейд в четырех торговых точках. Согласно информации на маркировочных этикетках, товары были произведены на территории Европейского Союза. Часть товаров привезли из Греции, Франции, Германии, Нидерландов, Польши, Эстонии, Испании и Финляндии. 

Всю изъятую продукцию сожгли. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на подходе в Петербург задержали 19 тонн зараженных томатов из Марокко

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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