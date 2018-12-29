В Петербурге угнали Toyota Camry с неисправной системой защиты

Дело об угоне машины возбудили в полиции Калининского района.

В Петербурге у владельца Балтийской управляющей компании и совладельца ЖКС Адмиралтейского района Леонида Климковского похитили автомобиль Toyota Camry. Об этом утром 4 января сообщает "Фонтанка".

Дело об угоне машины возбудили в полиции Калининского района. Временно автомобилем пользовался бывший юрист Балтийской управляющей компании. Потерпевший сообщил, что оставил автомобиль 22 декабря на улице Байкова и через 3 дня увидел пустое место.

Преступление попало в объективы камер наблюдения. Записи показали, что 22 декабря преступник за минуту открыл машину, завел двигатель и исчез. Угонщик отправился на проспект Культуры, а затем - на КАД.

Стоимость страховой выплаты составила 944 тысячи рублей. Машиной пользовались сразу несколько владельцев: владелец и юрист Балтийской управляющей компании и еще два водителя, работавшие в ЖКС Адмиралтейского района. Климковский сообщил, что в ноябре 2018 года автомобиль ремонтировали в "Евроавто" на Индустриальном проспекте. Через несколько недель иномарку отвезли в другой сервис на Новороссийской улице. Там ее ремонтировал механик по имени Альфред. Он вернул Климковскому автомобиль с отключенным иммобилайзером из-за поломки брелока. После ремонта бизнесмен отдал машину бывшему юристу и разрешил пользоваться по своему усмотрению.

Ранее сообщалось, что у борца за безопасность дорожного движения угнали автомобиль.

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