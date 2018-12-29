У борца за безопасность дорожного движения угнали автомобиль

Пожилой петербуржец обратился в отделение полиции вечером 2 января.

У бизнесмена из Петербурга угнали автомобиль в Калининском районе. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Пожилой петербуржец обратился в отделение полиции вечером 2 января. Он сообщил, что является генеральным директором Фонда "Безопасность дорожного движения Ленобласти". Мужчина рассказал правоохранителям, что у него украли автомобиль Volkswagen Caravelle. Ранее машина стояла на охраняемой стоянке у дома №13 на улице Хлопина.

Выяснилось, что машина принадлежит указанному Фонду, расположенному во Всеволожске. Ее стоимость сейчас уточняется.

Ранее сообщалось, что аноним вручил автомобилисту на Камышовой улице бетонный "приз".

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