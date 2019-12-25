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В Петербурге пьяный пассажир угнал машину у таксиста, пока тот ходил за кофе
Сегодня, 8:30
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге пьяный пассажир угнал машину у таксиста, пока тот ходил за кофе

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Поездка закончилась для мужчины в полиции с протоколом о мелком хулиганстве и делом по статье 166 УК РФ.

В Петербурге в Кировском районе  пьяный пассажир угнал такси во время поездки. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и области.

Таксист решил во время поездки купить себе кофе. Пока он ходил за напитком, пьяный пассажиры решили угнать машину. Инцидент произошел на проспекте Наставников.

К счастью, автомобиль удалось перехватить полицейским. Оказалось,  что в роли таксиста решил себя опробовать ранее судимый 42-летний житель Сертолово. По словам правоохранителей, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы сообщали о том, что в Московском районе избили семью, пытавшуюся защитить дочь-подростка.

Фото: pixabay

Теги: кировский район, мвд, угнали машину
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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