В Петербурге пьяный пассажир угнал машину у таксиста, пока тот ходил за кофе

В Петербурге в Кировском районе пьяный пассажир угнал такси во время поездки. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и области.
Таксист решил во время поездки купить себе кофе. Пока он ходил за напитком, пьяный пассажиры решили угнать машину. Инцидент произошел на проспекте Наставников.
К счастью, автомобиль удалось перехватить полицейским. Оказалось, что в роли таксиста решил себя опробовать ранее судимый 42-летний житель Сертолово. По словам правоохранителей, он был в состоянии алкогольного опьянения.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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Фото: pixabay
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