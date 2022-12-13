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На набережной Фонтанки 20-летний мужчина угнал каршеринг Volkswagen Polo
Сегодня, 12:13
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На набережной Фонтанки 20-летний мужчина угнал каршеринг Volkswagen Polo

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После проката водитель бросил авто на КАД.

В центре Петербурга 20-летний молодой человек угнал автомобиль. Инцидент произошел на набережной Фонтанки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Утром в субботу, 28 января, полицейские нашли на КАД брошенный каршеринг  Volkswagen Polo. Водителя иномарки рядом не было. 

Сотрудники ГИБДД выяснили, что молодой житель Северной столицы угнал машину. После катаний по городу он просто бросил ее на дороге. На горожанина завели уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: у петербуржца украли 120 монет царской чеканки.

Фото: Piter.tv

Теги: кража каршеринга, набережная фонтанки, полиция, угнали машину
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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