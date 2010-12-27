В Петербурге у уборщицы в школе обнаружили опасное инфекционное заболевание

В образовательном учреждении провели санитарную обработку помещения.

У одной из сотрудниц школы во Фрунзенском районе обнаружили туберкулез, сообщил Piter.TV источник. Оказывается, ситуация тянется еще с лета, но известно о ней стало только сейчас.

Опасное заболевание выявили у уборщицы школы, сначала было подозрение на пневмонию. В конце ноябре в образовательном учреждении провели санитарную обработку всего помещения. По предварительной информации, из детей никто не заболел.

Также в этой же школе недавно обнаружили гепатит А у работницы столовой.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженка купила овощную мексиканскую смесь с огромным клопом.

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