В Петербурге у детей не выявлено тяжелых форм коронавирусной инфекции

Чаще всего болезнь проходит бессимптомно.

Коронавирус у детей проходит в значительно более легкой форме, чем у взрослых. Об этом заявил главный инфекционист города, директор ФГБУ "Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА" Юрий Лобзин заявил на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.

По словам Лобзина, в 90% случаев болезнь протекает без симптомов или в легкой форме.

Всего с 1 марта в Петербурге коронавирус был диагностирован у 38 детей, 5 из них на данный момент выписали. Тяжелых форм заболевания нет.

Инфекционист призвал обратить особое внимание на детей, которые находятся в группах риска. Например, с онкологическими заболеваниями или иммунной недостаточностью.

Ранее врач больницы Филатова рассказала о сложной форме болезни коронавируса у детей.

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