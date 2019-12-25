Во вторник, 17 марта, стало известно о том, что Петербургские депутаты требуют прекратить паломничество к мощам Иоанна Предтечи. С соответствующим заявлением выступил Борис Вишневский. текст появился на его страничке в Facebook.
"Это может оказаться крайне опасно не только для тех, кто "прикладывается" (это их личное дело, как их личное здоровье), но и для тех, кто с ними общается – родственников и знакомых",
—сказано в сообщении.
Напоним, что Мощи Иоанна находятся в Казанском соборе с 10 марта и останутся здесь до 17 числа. В соборе работает девушка-волонтер, которая пытается дезинфицировать икону после каждого паломника. Однако поспевает она далеко не за всеми.
Ранее мы сообщали о том, что в Боткина из-за нехватки мест пациентов кладут в коридоре.
Фото:pixabay
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