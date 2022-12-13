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В Петербурге световые проекции украсят фасады домов ко Дню Победы
Сегодня, 22:27
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В Петербурге световые проекции украсят фасады домов ко Дню Победы

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Фасад здания Российской национальной библиотеки на Московском проспекте, дом № 165 украсили изображением летящих журавлей.

На фасадах домов Петербурга появились 5мая световые инсталляции, посвящённые Дню Победы. В пресс-службе Смольного назвали адреса, где они размещены. 

В небе над городом сегодня вечером зажгут "Лучи Победы": прожекторы будут светить с крыш двух высотных зданий, расположенных при въезде на Московский проспект со стороны Пулковского шоссе. Увидеть инсталляцию можно будет с 21:50 до 4:00 утра.

Фасад здания Российской национальной библиотеки на Московском проспекте, дом № 165 украсили изображением летящих журавлей. В Шушарах плакат авторства художника Виктора Слыщенко "С Победой!" разместили на доме № 10, литера "А" по Новгородскому проспекту.

На фасаде дома № 26-28 по Каменноостровскому проспекту появится изображение вечного огня и журавлей на фоне строк из стихотворения Расула Гамзатова, 100-летие которого отмечается в этом году.

Ранее в Петербурге отменили концерт Валерия Меладзе. Меладзе должен был выступить на ROOF PLACE 30 июня 2023 года.

Фото: пресс-служба СПБ ГБУ "Ленсвет"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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