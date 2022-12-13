  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге отменили концерт Валерия Меладзе
Сегодня, 21:44
268
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге отменили концерт Валерия Меладзе

0 0

Меладзе должен был выступить на ROOF PLACE 30 июня 2023 года.

Стало известно, что концерт Валерия Меладзе на крыше Петербурга отменили. Посетителям готовы вернуть деньги за билеты. Об этом 5 мая рассказали организаторы выступления. 

Меладзе должен был выступить на ROOF PLACE 30 июня 2023 года. Отметим, что концерт переносили с 2021 года. Ранее назывались даты: 17 июня 2021 года, затем —  31 августа 2021 года, после — 2 сентября 2021 года.

Ранее контроль за пограничным режимом усиливают в Ленобласти. Необходимые мероприятия по обеспечению безопасности будут проводить сотрудники полиции и Росгвардии.

Фото: Вконтакте / Валерий Меладзе | ROOF FEST | 30 июня 2023 г

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии