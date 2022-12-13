В Петербурге отменили концерт Валерия Меладзе

Меладзе должен был выступить на ROOF PLACE 30 июня 2023 года.

Стало известно, что концерт Валерия Меладзе на крыше Петербурга отменили. Посетителям готовы вернуть деньги за билеты. Об этом 5 мая рассказали организаторы выступления.

Меладзе должен был выступить на ROOF PLACE 30 июня 2023 года. Отметим, что концерт переносили с 2021 года. Ранее назывались даты: 17 июня 2021 года, затем — 31 августа 2021 года, после — 2 сентября 2021 года.

Ранее контроль за пограничным режимом усиливают в Ленобласти. Необходимые мероприятия по обеспечению безопасности будут проводить сотрудники полиции и Росгвардии.

Фото: Вконтакте / Валерий Меладзе | ROOF FEST | 30 июня 2023 г