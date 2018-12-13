  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Предприниматель заплатит 26 млн рублей за незаконную свалку в Шушарах
Сегодня, 14:09
361
Rybka123

Предприниматель заплатит 26 млн рублей за незаконную свалку в Шушарах

0 0

Специалисты зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, по бензапирену – в 195,5 раз.

Фрунзенский районный суд  Санкт-Петербурга признал предпринимателя из Шушар виновным в загрязнении окружающей среды и обязал выплатить миллионную компенсацию. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов.

В ходе судебного заседания было установлено, что в марте 2016 года предприниматель открыл бизнес по приему разного рода отходов на Софийской улице. В период с 22 по 25 марта участок  площадью в 1 гектар был засорен хламом, которому присвоили чрезвычайно опасный класс. Специалисты зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, по бензапирену – в 195,5 раз.

Согласно решению суда подсудимый выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей, а также компенсирует ущерб окружающей среде. Размер выплат составит 26 миллионов.

Фото: открытые источники  

Теги: свалка, фрунзенский районный суд, шушара
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии