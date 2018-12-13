Предприниматель заплатит 26 млн рублей за незаконную свалку в Шушарах

Специалисты зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, по бензапирену – в 195,5 раз.

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга признал предпринимателя из Шушар виновным в загрязнении окружающей среды и обязал выплатить миллионную компенсацию. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов.

В ходе судебного заседания было установлено, что в марте 2016 года предприниматель открыл бизнес по приему разного рода отходов на Софийской улице. В период с 22 по 25 марта участок площадью в 1 гектар был засорен хламом, которому присвоили чрезвычайно опасный класс. Специалисты зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, по бензапирену – в 195,5 раз.

Согласно решению суда подсудимый выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей, а также компенсирует ущерб окружающей среде. Размер выплат составит 26 миллионов.

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