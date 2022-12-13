В Петербурге суд прекратил уголовное дело на бизнесмена Израйлита

Его обвиняли в мошенничестве и отмывании преступных доходов, но у дела истек срок давности.

Смольнинский суд Петербурга частично прекратил преследование предпринимателя Валерия Израйлита. Его обвиняли в мошенничестве и отмывании преступных доходов, но у дела истек срок давности. Об этом 2 мая пишет объединенная пресс-служба судов города.

В пресс-службе уточнили, что подсудимый просил суд, в связи с истечением сроков давности, прекратить производство по его обвинению в совершении преступлений. Суд удовлетворил ходатайство.

При этом другое уголовное дело на бизнесмена остается в силе. Речь идет о переводе денег с использованием поддельных документов. Ранее сообщалось, что Израйлита задержали в 2016 году. Следствие полагает, что петербургский предприниматель похитил деньги, которые предназначались для развития порта Усть-Луга в Ленинградской области.

Ранее в Ленинградской области построен межпоселковый газопровод до Усть-Луги. Общая протяженность газопровода вместе со вторым и третьим этапами составит около 60 км.

Фото: Piter.tv

