В Петербурге суд арестовал мужчину по делу о надписях об Украине на детской площадке

Васильев в ночь на 2 мая расписал проукраинскими лозунгами горку и другие сооружения на детской площадке, тем самым осквернив их.

Во вторник, 24 мая, Приморский суд Петербурга отправил под стражу Сергея Васильева. Его подозревают в совершении преступления по статье "Вандализм". Об этом 24 мая рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, Васильев в ночь на 2 мая расписал проукраинскими лозунгами горку и другие сооружения на детской площадке, тем самым осквернив их. В пресс-службе отметили, что он сделал это исключительно "по мотивам идеологической, политической и национальной ненависти к военнослужащим, осуществляющим свой долг в рамках специальной военной операции".

Мужчина просил меру пресечения, которая не связана с изоляцией. Суд арестовал его до 18 июня.

Ранее мы сообщали, что на запуск трамваев из Петербурга до Всеволожска и Новосаратовки запросили 33 млрд рублей.

Фото: pixabay

