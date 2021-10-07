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В Петербурге суд арестовал мужчину по делу о надписях об Украине на детской площадке
Сегодня, 19:26
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В Петербурге суд арестовал мужчину по делу о надписях об Украине на детской площадке

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Васильев в ночь на 2 мая расписал проукраинскими лозунгами горку и другие сооружения на детской площадке, тем самым осквернив их.

Во вторник, 24 мая, Приморский суд Петербурга отправил под стражу Сергея Васильева. Его подозревают в совершении преступления по статье "Вандализм". Об этом 24 мая рассказали в объединенной пресс-службе судов города. 

По данным следствия, Васильев в ночь на 2 мая расписал проукраинскими лозунгами горку и другие сооружения на детской площадке, тем самым осквернив их. В пресс-службе отметили, что он сделал это исключительно "по мотивам идеологической, политической и национальной ненависти к военнослужащим, осуществляющим свой долг в рамках специальной военной операции".

Мужчина просил меру пресечения, которая не связана с изоляцией. Суд арестовал его до 18 июня. 

Ранее мы сообщали, что на запуск трамваев из Петербурга до Всеволожска и Новосаратовки запросили 33 млрд рублей.

Фото: pixabay
 

Теги: горки, надписи, площадка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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