Маленький петербуржец попал в реанимацию после катания на ватрушке

Его доставили в больницу с закрытым переломом правой бедренной кости со смещением отломков.

В Петербурге 5-летний мальчик попал в реанимацию после катания на ватрушке. Об этом стало известно Piter.tv.

Мальчик попал в больницу поздним вечером 3 декабря. Его доставили в реанимацию с закрытым переломом правой бедренной кости со смещением отломков.

Со слов матери, во время катания на ватрушке в парке "Юнтолово" её сын упал на правую ногу и пожаловался на боль. Отец отвез сына в травмпункт, где после снимка рентгена несовершеннолетний был госпитализирован.

Семья полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

Также из-за ватрушек за выходные ещё два ребёнка в Петербурге получили травмы.

Фото: Piter.TV