В Петербурге 15 января стартует конкурс "Твой бюджет"

Он пройдет в пятый раз.

Со следующей недели, 15 января, в Петербурге стартует прием заявок на проект "Твой бюджет". Жители города могут присылать свои предложения по развитию городской среды на сайт проекта.

Участниками могут стать все совершеннолетние граждане, за исключением представителей госвласти и местного самоуправления.

Согласно правилам, участниками станут шесть районов Петербурга. Инициативы, связанные с развитием Василеостровского, Красногвардейского, Невского, Московского, Петроградского и Фрунзенского районов приниматься не будут, так как они стали победителями прошлого года.

На инициативы победителей выделят общую сумму 90 млн рублей и дополнительно 30 млн на реализацию проектов, которые были выбраны на общегородском голосовании.

Прием заявок продлится до 15 февраля. Проект пройдет уже в пятый раз.

В конце 2019 года стали известны победители проекта "Твой бюджет в школах" в Центральном районе.

Фото: vk.com/lahta_spb