В Петербурге стартовал ресторанный фестиваль

Жители Петербурга могут продегустировать сеты, которые будут на ЧМ по футболу - 2018.

В Санкт-Петербурге открылся традиционный IV ресторанный фестиваль. предсидатель Комитета по развитию туризма Петербурга отметил, что в городе стремительно развивается гастрономический туризм.

С 1 апреля в городе стартовал ресторанный фестиваль, на котором будут представлены дегустационные сеты к Чемпионату Мира по футболу 2018 года, об этом расказал председатель Комитета по развитию туризма в Петербурге Андрей Мушкарев. Также он подчеркнул, что в 2018 году в мероприятии принимают участие рекордное количество ресторанов.

В настоящее время в Северной столице работают уже не над количеством, а над качеством кулинарии. Стоит отметить, что задача выполняется незатруднительно.

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