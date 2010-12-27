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В Петербурге стартует фестиваль "Усадьба Jazz"
Сегодня, 11:14
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EvaRaskol

В Петербурге стартует фестиваль "Усадьба Jazz"

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На сцене ЦПКиО им. Кирова соберутся известные музыканты.

Сегодня, 13 июля, в Петербурге стартует музыкальный фестиваль "Усадьба Jazz". В течение дня на площадках ЦПКиО им. Кирова известные исполнители будут давать концерты под открытым небом.

Фестиваль уже в восьмой раз собирает на Елагином острове молодых звезд джаза и признанных классиков из разных стран. В этом году хедлайнерами станут "Сплин", Алексей Архиповский и Omara Portuondo.

По традиции, кроме музыки посетителей "Усадьбы Jazz" в Петербурге ожидают маркет с продукцией лучших местных дизайнеров, фуд-корт с блюдами на любой вкус, спортивные состязания, квесты и другие развлечения.

Ранее Piter.TV рассказывал, как в городе прошел фестиваль STEREOLETO.

Фото: vk.com/usadbajazz

Теги: музыка, фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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