В Петербурге старшего специалиста "Водоканала" обвиняют во взятничестве

Взамен он подписал акты приемки работ и не учел выявленные нарушения.

В Петербурге полицейские 8 декабря задержали специалиста по управлению имущества городского "Водоканала" и предпринимателя по уголовному делу о взятке. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК.

Работник "Водоканала" через посредника потребовал у представителей фирмы, которая вела монтаж узла учёта на водопроводном вводе в строящемся нежилом здании на Ново-Александровской улице, 200 тыс. рублей в качестве взятки. Взамен он подписал акты приемки работ и не учел выявленные нарушения.

Обвинение в получении взятке предъявили 54-летнему сотруднику. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. 26-летнего бизнесмена отпустили под подписку о невыезде.

Фото: Piter.tv

