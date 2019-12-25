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В Петербурге старшего специалиста "Водоканала" обвиняют во взятничестве
Сегодня, 19:34
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В Петербурге старшего специалиста "Водоканала" обвиняют во взятничестве

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Взамен он подписал акты приемки работ и не учел выявленные нарушения. 

В Петербурге полицейские 8 декабря задержали специалиста по управлению имущества городского "Водоканала" и предпринимателя по уголовному делу о взятке. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК. 

Работник "Водоканала" через посредника потребовал у представителей фирмы, которая вела монтаж узла учёта на водопроводном вводе в строящемся нежилом здании на Ново-Александровской улице, 200 тыс. рублей в качестве взятки. Взамен он подписал акты приемки работ и не учел выявленные нарушения. 

Обвинение в получении взятке предъявили 54-летнему сотруднику. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. 26-летнего бизнесмена отпустили под подписку о невыезде. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: водоканал, нарушения, приемка работ
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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