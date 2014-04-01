В Петербурге спустили на воду первый серийный траулер проекта 170701

На траулере будут ловить рыбу Северной Атлантики.

Во вторник, 30 марта, на "Северной верфи" в Петербурге на воду спустили первый серийный траулер-процессор проекта 170701 "Капитан Геллер" для ловли рыбы в Северной Атлантике. Об этом сообщили в ТАСС.

По словам генерального директора верфи Игоря Орлова, корабль получился уникальным как с точки зрения процесса создания, так с точки зрения сложностей, с которыми столкнулись специалисты в процессе строительства.

Таких судов в стране нет, и сегодня первое серийное коснется воды. Игорь Орлов

Строительные работы еще не завершены: после спуска на воду на судне продолжат формировать корпус, будут грузить и монтировать на него крупное оборудование и смонтируют трубопроводы. Судно, названное в честь капитана дальнего плавания Станислава Геллера, планируют сдать в эксплуатацию в начале следующего года.

Отметим, что суда проекта в длину более 80 метров, в ширину 16 метров, а также могут развивать скорость в 15 узлов. Помимо ловли рыбы, на установленной рыбной фабрике прямо на борту можно изготавливать охлажденное рыбное филе, фарш, рыбную муку, консервировать икру, печень.

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Фото: aoosk.ru