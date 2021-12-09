В Петербурге спрос на услугу ввоза автомобилей из-за границы вырос на 80%

По стране спрос на услуги по перегону авто из-за границы вырос на 43,5%. Автомобили с пробегом из-за рубежа в среднем продают по цене 1,1 млн рублей

За год в Петербурге вырос спрос на услуги по вывозу автомобилей из-за рубежа на 81%. Об этом в понедельник, 6 июня, рассказали в пресс-службе "Авито".

В Петербурге средняя стоимость автомобилей, которые предлагают ввозить, составила 1 млн 760 тыс. рублей. Это на треть больше, чем годом ранее. По стране спрос на услуги по перегону авто из-за границы вырос на 43,5%, и автомобили с пробегом из-за рубежа в среднем продают по цене 1,1 млн рублей. Это на 73% выше, чем в 2021 году.

По словам экспертов, популярность услуги начала расти еще в 2021 году, сейчас рыночная ситуация также стимулирует рост. Продавцы предлагают привезти автомобили марок Toyota, Nissan и Honda.

Ранее мы сообщали, что с 1 июня автомобилистам запретили парковку на Казанской площади. С просьбой упорядочить парковку обратился глава приходского совета Казанского кафедрального собора протоиерей Александр Пашков.

Фото: piter.tv

