В Петербурге спрос на услуги инженеров и бьюти-специалистов кратно увеличился

В сфере клининга также увеличился спрос на уборщиков (+62 %), также значительно чаще стали вызывать работников ради профессиональной чистки мягкой мебели (+184 %), химчистки (+108 %) и чистки ковров (+95 %).

В I квартале 2023-го в Петербурге специалисты отмечают резкое повышение спроса на некоторые виды услуг по сравнению с прошлым годом. Об этом пишут "Невские новости".

В сфере строительства и ремонта больше всего увеличилась услуга по установке натяжных потолков (+169 %), полов и напольных покрытий (+69 %), остекление балконов (+35 %), а также на услуги сантехников (+100 %) и "мастеров на час" (+62 %).

В сфере клининга также увеличился спрос на уборщиков (+62 %), но значительно чаще стали вызывать работников ради профессиональной чистки мягкой мебели (+184 %), химчистки (+108 %) и чистки ковров (+95 %).

Среди петербурженок возросла потребность в бровистах (+177 %) и бьюти-специалистах (+73 %), парикмахерах (+69 %), мастерах макияжа (+69 %), маникюра и педикюра (+56 %). Наряду с этим возросло количество предложений от профессионалов из бьюти-индустрии (+42 %).

Ранее после пожара на Косыгина возбудили уголовное дело. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Фото: Piter.tv

