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В Петербурге чемпионку мира в параспорте выгнали из магазина одежды
Сегодня, 8:08
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lesjasap
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В Петербурге чемпионку мира в параспорте выгнали из магазина одежды

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В Приморском районе параспортсменку выгнали из магазина за то, что она мешала "нормальным" покупателям.

В торговом центре “Купеческий двор” на Коломяжском проспекте спортсменку-колясочницу не пустили в магазин. владелица бутика посчитала, что женщина мешает “нормальным” покупателям. 
 
По рассказу пострадавшей, она выбрала себе платье, но не смогла его примерить на месте. Сотрудница заведения разрешила ей взять платье домой, а если не подойдет, то вернуть. Однако, хозяйка магазина запретила принимать у себя петербурженку, аргументировав это тем, что женщина занимает много места и отвлекает продавцов от работы, посетителей от покупок. В настоящее время проверкой инцидента занимаются представители прокуратуры.
 
Отметим, что жертвой дискриминации стала чемпионка мира в танцах на колясках. Женщина также руководит Федерацией данного вида параспорта.
Теги: дискриминация , коломяжский проспект , купеческий двор , параспортсмен , приморский район
Категории: Новости СПб

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