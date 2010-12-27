В Петербурге чемпионку мира в параспорте выгнали из магазина одежды

В Приморском районе параспортсменку выгнали из магазина за то, что она мешала "нормальным" покупателям.

В торговом центре “Купеческий двор” на Коломяжском проспекте спортсменку-колясочницу не пустили в магазин. владелица бутика посчитала, что женщина мешает “нормальным” покупателям.

По рассказу пострадавшей, она выбрала себе платье, но не смогла его примерить на месте. Сотрудница заведения разрешила ей взять платье домой, а если не подойдет, то вернуть. Однако, хозяйка магазина запретила принимать у себя петербурженку, аргументировав это тем, что женщина занимает много места и отвлекает продавцов от работы, посетителей от покупок. В настоящее время проверкой инцидента занимаются представители прокуратуры.

Отметим, что жертвой дискриминации стала чемпионка мира в танцах на колясках. Женщина также руководит Федерацией данного вида параспорта.