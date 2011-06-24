В Петербурге спасли девушку, упавшую с Володарского моста в Неву

В Санкт-Петербурге спасатели и очевидцы пришли на помощь девушке, упавшей с Володарского моста в реку Неву. Об инциденте сообщил Telegram-канал "Мегаполис".
По предварительной информации, девушка сорвалась с моста и оказалась в воде. В этот момент рядом проходил скоростной теплоход "Водоход". Экипаж судна немедленно отреагировал на происшествие: пострадавшую подняли на борт. После этого теплоход направился к ближайшему причалу, где девушку должны были передать прибывшим на место медикам. Бригада скорой помощи была вызвана незамедлительно.
Подробности происшествия и состояние пострадавшей уточняются.
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Фото: Piter.TV
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