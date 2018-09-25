В Петербурге сожгли более 200 кг европейских продуктов

Их изъяли в результате рейда в Московском районе.

Из торговых точек в Московском районе изъяли и уничтожили более 200 кг санкционной продукции. Об этом 26-го июня сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области.

Ранее сотрудники ведомства вместе с представителями Пулковской таможни провели рейд в Московском районе Петербурга. Они смотрели за тем, как исполняется указ Президента РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". Он связан с продукцией, которая попала под санкции.

В результате проверки изъяли 197,34 кг готовой молочной продукции, а также 26,32 кг мясной продукции. Производителями этих товаров являются страны-члены Европейского союза. Это подтверждают записи на маркировках товара.

Вся продукцию весом 223,66 сожгли. С начала года в Петербурге уничтожили более 650 кг санкционной продукции животного происхождения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Правительство РФ продлило продовольственное эмбарго для ЕС, США и Украины.

Фото: Россельхознадзор