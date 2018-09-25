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В Петербурге сожгли более 200 кг европейских продуктов
Сегодня, 12:53
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nadezhda_sib

В Петербурге сожгли более 200 кг европейских продуктов

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Их изъяли в результате рейда в Московском районе.

Из торговых точек в Московском районе изъяли и уничтожили более 200 кг санкционной продукции. Об этом 26-го июня сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области. 

Ранее сотрудники ведомства вместе с представителями Пулковской таможни провели рейд в Московском районе Петербурга. Они смотрели за тем, как исполняется указ Президента РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". Он связан с продукцией, которая попала под санкции. 

В результате проверки изъяли 197,34 кг готовой молочной продукции, а также 26,32 кг мясной продукции. Производителями этих товаров являются страны-члены Европейского союза. Это подтверждают записи на маркировках товара. 

Вся продукцию весом 223,66 сожгли. С начала года в Петербурге уничтожили более 650 кг санкционной продукции животного происхождения. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Правительство РФ продлило продовольственное эмбарго для ЕС, США и Украины.

Фото: Россельхознадзор

Теги: рейд, санкционные продукты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 13:13

Лучше бы в детские дома, больницы, хосписы отправили. Бараны.

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