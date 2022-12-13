В Петербурге создали приложение и нейросеть для распознавания речи по губам

Только по губам нейросеть восприняла 60-80 процентов информации, а вместе со звуком – 90 процентов.

Петербургские ученые создали приложение для смартфона и нейросеть для распознавания речи по губам. Об этом 11 апреля пишет ТАСС со ссылкой на Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр РАН.

По данным издания, ученые создали алгоритм, который сможет считывать речь пользователя, когда шумно. Нейросетевую модель научили распознавать несколько сотен распространенных команд. Искусственный интеллект может сам решить, что даст максимальную точность при распознавании: картинка, звук или оба канала.

Тесты программы проводили с участием водителей шумных большегрузных автомобилей. Только по губам нейросеть восприняла 60-80 процентов информации, а вместе со звуком – 90 процентов.

Ранее российские учёные разработали уникальный микробный препарат для разложения углеводородов в водах Арктики. Испытания проводят специалисты "Арктического научного центра" "Роснефти" и института развития "Иннопрактика" на базе биологической станции МГУ имени М. В. Ломоносова.

Фото: Piter.tv