Во вторник, 28 июля, стало известно о том, что в Петербурге создали первый Федеральный исследовательский центр РАН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на институт информатики и автоматизации (СПИИРАН).
В состав ФИЦ вошли СПИИРАН, Новгородский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и Северо-Западный Центр междисциплинарных исследований проблем продовольственного обеспечения.
Отмечается, что создание поспособствует внедрению в работу робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов. Также в первом Федеральном исследовательском центре РАН займутся мониторингом и управлением в сельском хозяйстве.
Ранее мы сообщали о том, что на Петербург надвигается конвективное ненастье.
Фто:pixabay
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