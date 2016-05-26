В Петербурге союз журналистов просит минюст объяснить, за что "Росбалт"* признали иностранным агентом

Как написал в публикации Шерих, нет "никакой официальной информации о том, почему и как Министерство юстиции приняло такое решение, какие документы и факты легли в его основу".

В субботу, 16 октября, Дмитрий Шерих, председатель Петербургского отделения союза журналистов России просит минюст объяснить, за что "Росбалт"* признали иностранным агентом.

Как написал в публикации Шерих, нет "никакой официальной информации о том, почему и как Министерство юстиции приняло такое решение, какие документы и факты легли в его основу". Он также напомнил, что еще два месяца назад союз журналистов обращался вместе с советом по правам человека в минюст с просьбой обозначить критерии, по которым то или иное СМИ может быть одарено иноагентским статусом.

Шерих попросил обнародовать "документы и факты, послужившие основанием для внесения АО "РС-Балт" в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента".

Добавим, что гендиректор организации и главный редактор издания сообщали, что не получают никакого иностранного финансирования.

Ранее Piter.TV спросил у журналистов и представителя НКО о том, как изменилась их деятельность после присвоения статуса иностранного агента.

Фото: pexels

*АО "РС-Балт" (учредитель издания "Росбалт") признано Минюстом РФ иноагентами 15 октября 2021 года.