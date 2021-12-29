Росгвардейцы задержали мужчину, который канцелярским ножом ранил девушку на Таллинском шоссе

Пострадавшую госпитализировали в одну из городских больниц.

Вечером накануне сотрудники отдела вневедомственной охраны по Красносельскому району задержали мужчину, который в гипермаркете на Таллинском шоссе нанес непроникающее ножевое ранение гражданке. Об этом сообщили в пресс-службе УВО по Петербургу и Ленобласти.

Напавший и пострадавшая оказались коллегами, которые работают в одном магазине. Причины конфликта, в ходе которого молодой человек повел себя агрессивно и кинул в спину девушки канцелярский нож, выясняются. Девушка получила непроникающее ранение.

Персонал магазина воспользовался кнопкой тревожной сигнализации, после чего к объекту незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали нападавшего на месте происшествия.

Пострадавшую госпитализировали, а задержанного доставили в отдел полиции.

Фото: Piter.tv