В Петербурге создали комиссию по внедрению искусственного интеллекта

Беглов назвал ИИ ключевым направлением развития города до 2035 года.

В Петербурге состоялось первое заседание Межведомственной комиссии по вопросам создания, развития и внедрения технологий искусственного интеллекта. Губернатор Александр Беглов назвал это событие важным шагом на пути превращения города в мегаполис XXI века.

Комиссия создана для координации работы органов исполнительной власти по внедрению решений на базе ИИ в государственное управление. Беглов подчеркнул, что Петербург как научный и технологический центр страны играет особую роль в реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Глава города также напомнил слова президента о том, что ближайшие 10–15 лет станут временем стремительного развития ИИ-технологий.

Создание комиссии позволит систематизировать работу по интеграции искусственного интеллекта в различные сферы городского управления, включая транспорт, здравоохранение и строительство.

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Фото: Piter.tv