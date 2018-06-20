Посольство Хоккайдо прибыло в Северную столицу.

В четверг, 28 марта, стало известно, что в Петербурге состоится мировая премьера уникального японского кукольного театра. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, на встречу с вице-губернатором Санкт-Петербурга Олегом Александровичем Марковым, представителями Комитета по культуре, Комитета по образованию, Комитета по внешним связям, а также представителями Академии танца Бориса Эйфмана прибыла делегация из Японии, из префектуры Хоккайдо.

В июне петербургские школьники, изучающие японский язык, поедут в Хоккайдо, с ответным визитом в наш город в сентябре приедут японские ученики сказано в сообщении

Кроме того, с 16 по 18 мая в городе на Неве пройдет Фестиваль региональных культур Японии. Организатором мероприятия станет Генеральное консульство Японии.

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