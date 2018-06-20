В Петербурге состоится VI  Фестиваль ледоколов

В Петербурге состоится традиционный фестиваль ледоколов, который пройдет в шестой раз.

В Санкт-Петербурге 4 и 5 мая состоится VI фестиваль ледоколов. В эти дни с 11 до 20 часов жители и гости города смогут увидеть, как по Неве с Английской набережной или с набережной Лейтенанта Шмидта пройдут ледоколы "Невская застава", "Иван Крузенштерн", "Новороссийск", "Мудьюг" и "Санкт-Петербург". Об этом сообщается в социальных сетях мероприятия.

Традиционный шестой фестиваль ледоколов говорит о начале летней навигации. Главным героем мероприятия станет ледокол-музей "Красин". Желающих пустят не только на открытые палубы судна, но и в машинное отделение ледокола.

Для посетителей крупного мероприятия пройдут конкурсы, культурно-просветительская программа, показы фильмов, водное шоу и концерты. Кроме того, на фестивале планируется участие буксиров, которые традиционно исполнят вальс на Неве.

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Видео: Piter.tv