В Петербурге сменился начальник государственной Жилищной инспекции

Владимир Зябко занимал должность с 2003-го года.

В государственной жилищной инспекции Петербурга произошли изменения на посту начальника. Об этом вечером 20 апреля сообщила пресс-служба Смольного.

По распоряжению правительства города от 20 апреля главного государственного жилищного инспектора Петербурга Владимира Зябко освободили с поста начальника государственной жилищной инспекции Северной столице.

С 21 апреля 2020-го года этот пост будет занимать Ольга Акацевич. Она является заместителем главы Приморского района. В обязанности входит координация и контроль за деятельностью отдела районного хозяйства и отела благоустройства.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Жилищная инспекция получила 1231 обращение о завышении квартплаты от петербуржцев.

Фото: ВЦКП, gov.spb.ru