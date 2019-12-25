В Петербурге скончался последний участник парада Победы в Ленинграде

Церемония прощания прошла в среду.

В среду, 16 декабря, прошла церемония прощания с последним участником парада Победы в Ленинграде Игорем Морштейном. Ветерану было 92 года. Об этом в соцсетях сообщила начальник отдела культуры администрации Фрунзенского района Петербурга Ада Глебовская.

Всю свою жизнь Игорь Морштейн прожил в Ленинграде–Санкт-Петербурге. Здесь он учился, защищал город от зажигательных бомб, работал на военных заводах, собирал автоматы для Красной армии. В 17 лет ушел на фронт, участвовал в полном освобождении города от фашистской блокады. Служил в 30-м гвардейском стрелковом корпусе под командованием генерала Николая Симоняка. Участвовал в боях за Красное Село, Кингисепп, освобождал от фашистов Эстонию и Латвию. Принимал участие в ленинградском параде Победы.

Отмечается, что последние годы он активно участвовал в ветеранском движении, являлся председателем комиссии по патриотическому воспитанию Совета ветеранов Фрунзенского района.

Это был удивительный человек, которого все любили, на которого равнялись отметил Герой России Анатолий Зайцев.

По словам Зайцева, планируется создать музей, посвященный Морштейну.

Ранее мы писали, что в Петербурге на 79 году жизни скончался знаменитый хирург Владимир Линьков.

Фото: Личный архив И.Морштейна / "Петербургский дневник"