В Петербурге скончался бывший глава Центрального района Владимир Антонов

Чиновнику было 74 года.

В воскресенье, 13 сентября, стало известно, что бывший глава Центрального района города Владимир Антонов скончался.

Об этом сообщила на личной станице в соцсети председатель комитета по физкультуре и спорту Светлана Кузмицкая.

От нас ушёл Владимир Степанович Антонов сказала Кузмицкая.

Владимиру Антонову было 74 года. Причины смерти пока неизвестны. О том, когда и где пройдет прощальная церемония, станет известно позже.

Ранее мы писали, что в Петербурге простились с Игорем Шпектором.

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