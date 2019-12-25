В Петербурге скончался бывший глава Центрального района Владимир Антонов

В воскресенье, 13 сентября, стало известно, что бывший глава Центрального района города Владимир Антонов скончался.
Об этом сообщила на личной станице в соцсети председатель комитета по физкультуре и спорту Светлана Кузмицкая.
От нас ушёл Владимир Степанович Антонов
сказала Кузмицкая.
Владимиру Антонову было 74 года. Причины смерти пока неизвестны. О том, когда и где пройдет прощальная церемония, станет известно позже.
Ранее мы писали, что в Петербурге простились с Игорем Шпектором.
Фото: pixabay
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