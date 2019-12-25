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В Петербурге скончался бывший глава Центрального района Владимир Антонов
Сегодня, 19:34
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smirenny

В Петербурге скончался бывший глава Центрального района Владимир Антонов

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Чиновнику было 74 года.

В воскресенье, 13 сентября, стало известно, что бывший глава Центрального района города Владимир Антонов скончался.

Об этом сообщила на личной станице в соцсети председатель комитета по физкультуре и спорту Светлана Кузмицкая.

От нас ушёл Владимир Степанович Антонов

сказала Кузмицкая.

Владимиру Антонову было 74 года. Причины смерти пока неизвестны. О том, когда и где пройдет прощальная церемония, станет известно позже.

Ранее мы писали, что в Петербурге простились с Игорем Шпектором.

Фото: pixabay

Теги: скончался владимир антонов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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