В Петербурге простились с Игорем Шпектором

Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера скончался 5 сентября.

В четверг, 10 сентября, в Петербурге простились с президентом Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, членом Общественной палаты России, бывшим мэром Воркуты Игорем Шпектором.

На прощальную церемонию пришли родные, близкие, друзья и коллеги. Также от Республики Коми прощальную речь произнесла заместитель председателя Правительства-министр финансов республики Галина Рубцова. Также выступили присутствовали руководство городского совета и заместитель мэра Воркуты, член союза городов Заполярья и Крайнего Севера, бывшие и действующие мэры северных городов, депутаты.

Урну с прахом захоронят на Серафимовском кладбище.

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Фото: crematory-spb.ru