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В Петербурге простились с Игорем Шпектором
Сегодня, 15:50
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smirenny

В Петербурге простились с Игорем Шпектором

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Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера скончался 5 сентября.

В четверг, 10 сентября, в Петербурге простились с президентом Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, членом Общественной палаты России, бывшим мэром Воркуты Игорем Шпектором.

На прощальную церемонию пришли родные, близкие, друзья и коллеги. Также от Республики Коми прощальную речь произнесла заместитель председателя Правительства-министр финансов республики Галина Рубцова. Также выступили присутствовали руководство городского совета и заместитель мэра Воркуты, член союза  городов Заполярья и Крайнего Севера, бывшие и действующие мэры северных городов, депутаты. 

Урну с прахом захоронят на Серафимовском кладбище.

Ранее мы писали, что умер композитор, написавший музыку к "Криминальному чтиву" и "Рокки".

Фото: crematory-spb.ru

Теги: игорь шпектор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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