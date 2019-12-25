В Петербурге скончался Семён Свистун

15 лет ветеран Великой Отечественной войны посвятил работе в метрополитене.

В среду, 9 сентября, стало известно, что в Петербурге скончался ветеран Великой Отечественной войны, орденоносец Семён Леонтьевич Свистун. Об этом сообщили в пресс-службе городского метрополитена.

Сообщается, что окончил 2-е Ленинградское артиллерийское училище и встретил Великую Отечественную войну в звании лейтенанта. Участвовал в обороне Ленинграда, боях на Курской дуге, участвовал в штурме Берлина. Награжден медалями и орденами.

15 лет Семен Свистун отдал работе в метрополитене, где проработал старшим инженером в управлении.

Коллектив метрополитена Петербурга глубоко скорбит и приносит искренние соболезнования его родным и близким.

Ранее мы писали, что СК опубликовал спецвыпуск ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда.

Фото: пресс-служба метрополитена