В Петербурге съемки фильма закроют движение по набережной канала Грибоедова и Казначейской улице

Ограничения продлятся два дня.

Съемки художественного фильм "Чистые" перекроют движение транспорта по набережной канала Грибоедова и Казначейской улице. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту сегодня, 25 августа.

Так, с 13:00 29 августа до 04:00 30 августа не получится проехать по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Гражданской улицы до Столярного переулка и по Казначейской улице от нечетной стороны набережной канала Грибоедова до Столярного переулка.

Кроме того, 29 августа с 06:00 до 23:59 запретят остановку автомобилей на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Гражданской улицы до Столярного переулка, четной стороне набережной канала Грибоедова от дома 56-58 до переулка Гривцова и Казначейской улице от нечетной стороны набережной канала Грибоедова до Столярного переулка.

Ране мы сообщали о том, что в Петербурге временно ограничат движение автомобилей на нескольких улицах из-за Дня Башкортостана.

Фото: Piter.TV