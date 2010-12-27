На Тверской иномарка сбила на переходе пенсионерку

Пострадавшая переходила дорогу вместе с внучкой.

В понедельник, 29 октября, в Колпинском районе иномарка сбила пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по СПб и ЛО.



Как стало известно, инцидент случился на перекрестке улиц Тверской и Ремизова. Автомобиль "Опель" сбил 79-летнюю бабушку, которая вместе с внучкой переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Ребенок травм не получил, а вот пенсионерку увезли в больницу в тяжелом состоянии.



По факту происшествия проводится проверка. Известно, что водитель также совершал поворот направо согласно правилам ПДД, однако был ослеплен солнечными лучами.



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