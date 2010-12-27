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В Приморском районе москвич упал с 8-го этажа
Сегодня, 14:19
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Rybka123
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В Приморском районе москвич упал с 8-го этажа

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В квартире погибшего было найдено много бутылок из под алкоголя.

Накануне, в Приморском районе был найден труп мужчины с признаками падения с большой высоты. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Как стало известно, тело мужчины было найдено утром 28 октября у дома номер 10/1 по Туристской улице. Личность погибшего удалось установить благодаря паспорту. Им оказался 46-летний москвич, который снимал в доме квартиру. В помещении, где  погибший проживал один было найдено много бутылок из под алкоголя. 

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Фото: Piter.TV

Теги: падение с высоты , приморский район
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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