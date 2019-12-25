В Петербурге с начала года произвели 225 тысяч тонн хлеба и выпечки

Петростат подсчитал, сколько хлеба выпустили в Петербурге и Ленобласти.

16 октября отмечается Всемирный день хлеба. В русской культуре хлеб на протяжении веков оставался одним из основных продуктов питания и занимал особое место в традициях. С ним связаны обычай встречать гостей хлебом-солью и приготовление свадебного каравая.

За январь–август 2026 года в Санкт-Петербурге произвели 225 тыс. тонн хлеба и хлебобулочной продукции, включая полуфабрикаты. В Ленинградской области за тот же период выпустили 38 тыс. тонн.

Таким образом, суммарный объем производства в двух регионах превысил 263 тыс. тонн за 8 месяцев. Ежедневно предприятия Петербурга и Ленобласти выпускали более тысячи тонн хлебобулочной продукции.

В День хлеба поздравляют пекарей, пекарей-кондитеров и сотрудников хлебопекарных производств, чей труд обеспечивает жителей свежей выпечкой.

Россиянам объяснили, как продлить срок хранения хлеба.

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