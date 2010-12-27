В Петербурге с 1 октября появятся новые автобусные остановки

Это коснется автобусов №75,74 и 84.

У трех маршрутов в Петербурге появятся новые остановки, об этом 27 сентября сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

С 1 октября у автобуса № 75 введут остановку "Улица Композиторов, угол улицы Прокофьева". Остановка "Посёлок Парголово, школа" станет обязательной, а вот на "Центре фермерской торговли „Озерки"" и "Детской туристической базе" водитель будет останавливаться по требованию. Тоже самое произойдет с "25-м километром" и "Сертоловским ручьем" у автобуса № 84. Кроме того, теперь можно будет попросить выйти на "Песочной улице, 14".

Также изменения коснутся автобуса №74. С 30 сентября вместо остановки "Площадь Пролетарской Диктатуры" появится "Смольный".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на дорогах Ленобласти поставят новые антивандальные остановки.

Фото: pixabay.com