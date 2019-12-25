В Петербурге с 14 июня ограничивают движение в центре города из-за "Алых парусов"

В праздничную ночь многие центральные улицы будут перекрыты, в частности участок Невского проспекта.

В связи с проведением праздника выпускников "Алые паруса" движение транспортных средств в центре временно ограничат. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Троицкий мост и набережная Лебяжьей канавки будут закрыты для проезда:

с 23:00 14-го июня до 04:50 15-го июня, а также в это же время в ночь с 17 на 18 июня;

с 00:30 до 08:30 22-го июня;

с 21:30 22-го июня до 08:00 23-го июня и в это же время с 23 на 24 июня;

с 20:00 24-го июня до 08:00 25-го июня;

с 12:00 25-го июня до 18:00 26-го июня.

Троицкий мост будет закрыт в направлении от Дворцовой набережной к Каменоостровскому проспекту с 00:30 22-го июня до 23:00 26-го июня.

По Университетской набережной от Биржевой площади до Кадетской линии, набережной Макарова от Биржевого моста до Биржевой линии, Биржевому мосту и Суворовской площади будет не проехать с 22:30 25-го июня до 05:00 26-го июня.

Проезд по Невскому от Садовой до Дворцового проезда будет перекрыт с 16:00 25-го июня до 05:00 26-го июня.

С полным перечнем ограничений можно ознакомиться на сайте Комитета.

Напомним, "Алые паруса" пройдут в ночь с 25 на 26 июня в традиционном формате. Дворцовая площадь будет заполнена на 50%. Метро будет работать круглосуточно.

Фото: Piter.TV