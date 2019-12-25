В Петербурге с 14 июня ограничивают движение в центре города из-за "Алых парусов"

В связи с проведением праздника выпускников "Алые паруса" движение транспортных средств в центре временно ограничат. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.
Троицкий мост и набережная Лебяжьей канавки будут закрыты для проезда:
с 23:00 14-го июня до 04:50 15-го июня, а также в это же время в ночь с 17 на 18 июня;
с 00:30 до 08:30 22-го июня;
с 21:30 22-го июня до 08:00 23-го июня и в это же время с 23 на 24 июня;
с 20:00 24-го июня до 08:00 25-го июня;
с 12:00 25-го июня до 18:00 26-го июня.
Троицкий мост будет закрыт в направлении от Дворцовой набережной к Каменоостровскому проспекту с 00:30 22-го июня до 23:00 26-го июня.
По Университетской набережной от Биржевой площади до Кадетской линии, набережной Макарова от Биржевого моста до Биржевой линии, Биржевому мосту и Суворовской площади будет не проехать с 22:30 25-го июня до 05:00 26-го июня.
Проезд по Невскому от Садовой до Дворцового проезда будет перекрыт с 16:00 25-го июня до 05:00 26-го июня.
С полным перечнем ограничений можно ознакомиться на сайте Комитета.
Напомним, "Алые паруса" пройдут в ночь с 25 на 26 июня в традиционном формате. Дворцовая площадь будет заполнена на 50%. Метро будет работать круглосуточно.
Фото: Piter.TV
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