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"Нам не нужна война": рок-музыканты Северной столицы записали совместный альбом

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Автором этой инициативы стал рокер Вадим Курылев.

Недавно рок-музыканты Санкт-Петербурга создали пацифистское движение "антиАрмия". Автором этого проекта стал солист группы "Электрические партизаны" Вадим Курылев. Вместе рок - исполнители записали альбом антивоенных песен - "Нам не нужна война". Этим поступком музыканты хотят показать: они против войн и насилия в современном обществе.

 В записи альбома участвовали группы  "Аквариум" ("Любовь во время войны"), "Порнофильмы" ("Родина зовёт!"), "Тараканы!" ("Что я могу изменить?") и многие другие. Также в трек-листе диска замечен Андрей Макаревич с песней "Моя страна ушла на войну". Главную песню альбома, "Нам не нужна война", музыканты исполнили вместе.

Вскоре сборник песен должен поступить в продажу.

Теги: антиармия , нам не нужна война , рок-музыканты , рокеры
Категории: Культура Музыка

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