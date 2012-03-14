"Нам не нужна война": рок-музыканты Северной столицы записали совместный альбом

Автором этой инициативы стал рокер Вадим Курылев.

Недавно рок-музыканты Санкт-Петербурга создали пацифистское движение "антиАрмия". Автором этого проекта стал солист группы "Электрические партизаны" Вадим Курылев. Вместе рок - исполнители записали альбом антивоенных песен - "Нам не нужна война". Этим поступком музыканты хотят показать: они против войн и насилия в современном обществе.

В записи альбома участвовали группы "Аквариум" ("Любовь во время войны"), "Порнофильмы" ("Родина зовёт!"), "Тараканы!" ("Что я могу изменить?") и многие другие. Также в трек-листе диска замечен Андрей Макаревич с песней "Моя страна ушла на войну". Главную песню альбома, "Нам не нужна война", музыканты исполнили вместе.

Вскоре сборник песен должен поступить в продажу.