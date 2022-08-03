На Лиговском проспекте появилась галерея с портретами умерших рок-музыкантов

Арку перед магазином Castle Rock на Лиговском проспекте, 47, украсили портреты ушедших рок-музыкантов.Там можно увидеть изображения Виктора Цоя, Михаила Горшенева, Егора Летова, Курта Кобейна, Честера Беннингтона и других.

"Небесную галерею" создал художник Дмитрий Монич.

Оглядываясь назад сквозь годы, я отчётливо понимаю, что идея и визуальное представление, как все должно выглядеть, появилось уже в конце 90х, когда я подростком ездил в Кастыль покупать мерч любимых групп и рисовать их названия на стенах этого двора, впитывая дух свободы и творчества. Тогда реализовать данный проект было невозможно, но сейчас технологии позволили уже в полной мере осуществить все задуманное.

Дмитрий Монич.