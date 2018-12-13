В Петербурге родители оставили умирать семимесячную девочку

Как сообщает Следственный комитет, супруги проживали в съемном доме в Красносельском районе.

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении мужа и жены. Молодых супругов обвиняют в попытке убийства семимесячной дочери, сообщает "Российская газета".

По информации Следственного комитета, супруги с семимесячным ребенком проживали в съемном доме в Красносельском районе. В прошлый вторник, 21 мая, они ушли из дома и оставили малышку одну. Плач ребенка услышал владелец дома, приехавший посмотреть,как живут постояльцы. В помещении он увидел только одну маленькую девочку и вызвал скорую помощь. Малышку госпитализировали в одну из больниц Петербурга.

Полицейские быстро обнаружили нерадивых супругов. Сначала на них завели уголовное дело об оставлении в опасности, но затем его переквалифицировали на более тяжелую статью. В СК подчеркивают, что родители специально оставили девочку одну без ухода и питания, рассчитывая, что она погибнет.

Ранее сообщалось, что появилось видео из московского ТЦ, где мать бросила ребенка в игровой комнате.

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