В Петербурге резко подорожало лечение пациентов с COVID-19

В Петербурге пациентов с COVID-19 принимают шестнадцать профильных и переоборудованных больниц.

В четверг, 7 мая, стало известно о том, что в Петербурге резко подорожало лечение пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает "Фонтанка".

Известно, что стоимость лечения от COVID-19 на сегодняшний день составляет 372 тысячи рублей. Такая сумма рассчитана на 42 дня лечения больного. Пациенты в состоянии средней тяжести в среднем будут проводить на больничной койке 21 день, что обойдется в 174 тысячи 663 рубля. Отмечается, что при этом тариф на лечение на дому остался прежним — 10 тысяч 60 рублей за десять дней.

Напомним, что в Северной столице больных с коронавирусом принимает 16 больниц. Средства на лечение поступают из территориального фонда обязательного медицинского страхования.

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