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В Петербурге разработают 3D-модель подземных коммуникаций
Сегодня, 18:23
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В Петербурге разработают 3D-модель подземных коммуникаций

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Ее разработкой займется КГА, планируется, что создадут модель до конца 2025 года.

3D-модель подземных коммуникаций разработают в Петербурге. Об этом в пятницу, 9 сентября, пишет "Петербургский дневник". 

Ее разработкой займется КГА, планируется, что создадут модель до конца 2025 года. По словам председателя постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного собрания Петербурга Ирины Ивановой, в Петербурге есть подземные магистрали, о существовании которых мало кто знает. Такая ситуация – следствие хаотичного восстановления города после Великой Отечественной войны. Она добавила, что в первую очередь цифровая модель будет полезна для строительных компаний.

Ранее в Полюстровском парке пройдёт IX фестиваль "ЭкоОхта".

Фото: phxere
 

Теги: 3d-модель подземных коммуникаций
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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