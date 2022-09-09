В Петербурге разработают 3D-модель подземных коммуникаций

Ее разработкой займется КГА, планируется, что создадут модель до конца 2025 года.

3D-модель подземных коммуникаций разработают в Петербурге. Об этом в пятницу, 9 сентября, пишет "Петербургский дневник".

Ее разработкой займется КГА, планируется, что создадут модель до конца 2025 года. По словам председателя постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного собрания Петербурга Ирины Ивановой, в Петербурге есть подземные магистрали, о существовании которых мало кто знает. Такая ситуация – следствие хаотичного восстановления города после Великой Отечественной войны. Она добавила, что в первую очередь цифровая модель будет полезна для строительных компаний.

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Фото: phxere

