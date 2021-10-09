В Полюстровском парке пройдёт IX фестиваль "ЭкоОхта"

Вход на мероприятие свободный.

В Полюстровском парке пройдёт IX ежегодный культурно-образовательный фестиваль "ЭкоОхта" 10 сентября. Он начнется в 12:00 и продлится до 19:00. Торжественная церемония открытия фестиваля состоится на главной сцене в 13.30.

"ЭкоОхта" – это фестиваль об экологии планеты и человека. Основная направленность фестиваля – экологическое просвещение жителей Петербурга: ориентация на экологические ценности, рациональное потребление ресурсов, гуманное отношение к природе, животным.

В фестивале традиционно примут участие учреждения, подведомственные администрации Красногвардейского района, общественные и благотворительные организации, экоактивисты и постоянные партнёры фестиваля.

На главной сцене фестиваля с 12.00 до 18.00 часов будет представлена большая концертная программа при участии артистов и коллективов петербургской эстрады и творческих коллективов Красногвардейского района. Откроет фестивальный день программа для детей: спектакль театра кукол "Ассорти-клуб" и игровой интерактив. Завершит программу выступление шоу-оркестра STREET BAND. Вход на мероприятие свободный.

Фото: Вконтакте / Фестиваль для всей семьи "ЭкоОхта" | 0+