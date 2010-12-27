Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
В Петербурге разыскивают мигранта педофила
Сегодня, 12:30
0
nadiputintseva
225

В Петербурге разыскивают мигранта педофила

0
 
 

Полиция Фрунзенского района пытается поймать педофила из Средней Азии.

Правоохранительные органы Петербурга разыскивают мигранта из Узбекистана, который 4 месяца насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Вечером 18 ноября в отделение полиции обратилась 39-летняя приезжая из Узбекистана. Женщина рассказала, что ее 24-летний соотечественник на протяжении последних четырех месяцев насиловал ее 14-летнюю дочь в квартире на улице Ярослава Гашека.

Полиция Фрунзенского района ведет проверку по факту случившегося. Местонахождение преступника пока не установлено. 

Все новости района
Теги: изнасилование в купчине , изнасилование несовершеннолетнего , мигранты , новости спб , происшествия
Категории: Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5