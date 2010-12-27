В Петербурге разыскивают мигранта педофила

Полиция Фрунзенского района пытается поймать педофила из Средней Азии.

Правоохранительные органы Петербурга разыскивают мигранта из Узбекистана, который 4 месяца насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Вечером 18 ноября в отделение полиции обратилась 39-летняя приезжая из Узбекистана. Женщина рассказала, что ее 24-летний соотечественник на протяжении последних четырех месяцев насиловал ее 14-летнюю дочь в квартире на улице Ярослава Гашека.

Полиция Фрунзенского района ведет проверку по факту случившегося. Местонахождение преступника пока не установлено.